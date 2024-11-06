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موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

06:50 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الزمالك وسموحة - ارشيفية

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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون سبورتس 1"، لنقل المباراة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى، على حساب نادي البنك الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز، فيما حقق سموحة الفوز على حساب حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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الزمالك وسموحة الزمالك سموحة الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي
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