"سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور
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كتب - محمد القرش:
وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، رسالة لإمام عاشور وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
ونشر فايق عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "سيكولوجية جمهور الأهلي طول الوقت واضحة، هتلعب وهتجيب بطولات وملتزم بسياسة النادي، هخليك تلمس نجوم السما بإيدك وهعيشك أحلامك واقع".
وأضاف: "في أي وقت هتفتكر أني هحبك أكتر من (شعار الأهلي) فتقرر تعمل قلق، هنزلك لسابع أرض عادي جدا، لأن الفلسفة: (الأهلي فوق الجميع)".
واختتم إبراهيم: "إمام عاشور وأي لاعب في الأهلي محتاج يفهم الفلسفة دي علشان خسارته هتبقى كبيرة جماهيريا، خسائر الفنيات سهل تعويضها، إنما خسائر الجمهور بتبقى غير قابلة للشحن".
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