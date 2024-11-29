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"‏سيكولوجية جمهور الأهلي".. إبراهيم فايق يوجه نصيحة لإمام عاشور

01:05 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 8 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إبراهيم فايق
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    اللاعب إمام عاشور
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    إبراهيم فايق
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    إمام عاشور 2
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كتب - محمد القرش:

وجه الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، رسالة لإمام عاشور وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر فايق عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "‏سيكولوجية جمهور الأهلي طول الوقت واضحة، هتلعب وهتجيب بطولات وملتزم بسياسة النادي، هخليك تلمس نجوم السما بإيدك وهعيشك أحلامك واقع".

وأضاف: "‏في أي وقت هتفتكر أني هحبك أكتر من (شعار الأهلي) فتقرر تعمل قلق، هنزلك لسابع أرض عادي جدا، لأن الفلسفة: (الأهلي فوق الجميع)".

واختتم إبراهيم: "‏إمام عاشور وأي لاعب في الأهلي محتاج يفهم الفلسفة دي علشان خسارته هتبقى كبيرة جماهيريا، خسائر الفنيات سهل تعويضها، إنما خسائر الجمهور بتبقى غير قابلة للشحن".

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مصدر لمصراوي: "إمام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي اليوم"

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