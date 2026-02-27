أعلن الترجي التونسي اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري، عن موعد مباراته أمام النادي الأهلي، في ذهاب دور ال 16 بدوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

وكشف الترجي التونسي أن مباراته أمام المارد الأحمر، في ذهاب دوري الأبطال الأفريقي، ستقام يوم الأحد الموافق 15 مارس، في تمام الساعة 11مساءً، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين في بطولة دوري الأبطال، يوم 21 مارس المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

ترتيب الأهلي في دوري المجموعات بدوري الأبطال

وكان الأهلي ضمن التأهل إلى دور ال 16 بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق الجيش الملكي برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل تأهل الترجي التونسي إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، برصيد 9 نقاط.

