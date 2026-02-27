بيان رسمي من الأهلي بعد الإفراج عن عدد من جماهيره

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، أسفرت عن مواجهة الزمالك لنظيره اوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بالكونفيدرالية.

وتلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراتي الزمالك وأوتوهو الكونغولي

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو، يوم السبت 14 مارس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ستاد "الفونس ماسامبا" بالكونغو.

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأحد الموافق 22 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

طريق الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، التي ستجمع بين المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق المصري البورسعيدي صاحب الـ10 نقاط.

