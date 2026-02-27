مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
21:45

كالياري

عصام الحضري يشارك متابعيه 3 صور خلال تأدية مناسك العمرة

كتب : مصراوي

09:50 م 27/02/2026
    عصام الحضري يؤدي مناسك العمرة (1)
    عصام الحضري يؤدي مناسك العمرة
    عصام الحضري يؤدي مناسك العمرة

شارك عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تأدية مناسك العمرة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أمام الكعبة المشرفة خلال تأديته مناسك العمرة.

وكتب الحضري: "قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم".

وأضاف: "الحمد لله الذي بلغني هواء وسكينة مكة وبيته الحرام، اللهم كما غسلت بيني بماء زمزم فأغسل قلبي من الخطايا والذنوب، واجعلني بعد هذه العمرة خير مما كنت قبلها، وثبت قلبي على طاعتك ولا تجعل هذا آخر العهد ببيتك الحرام وارزقني العودة إليه مرات ومرات في خير وعافية".

"مفاجأة إنزاجي".. التشكيل الرسمي لقمة الهلال والشباب في دوري روشن


مهندس مدني.. أبرز 7 معلومات عن حكم قمة الهلال والشباب الليلة في دوري روشن

عصام الحضري

