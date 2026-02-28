تلقى فريق الاتفاق السعودي الهزيمة أمام نظيره الحزم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وشهدت مباراة الحزم أمام الاتفاق، مشاركة النجم المصري أحمد حسن كوكا رفقة فريق الاتفاق بشكل أساسي في اللقاء، إذ تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق الحزم رصيده من النقاط، إلى 28 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 38 في المركز السابع بجدول الترتيب.

أرقام كوكا مع الاتفاق السعودي

وكان أحمد حسن كوكا، انتقل إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025، في صفقة انتقال حر قادما من لوهافر الفرنسي، بعقد حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك كوكا رفقة الفريق السعودي، في 11 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين فقط ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

