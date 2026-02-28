مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

إعلان

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي

كتب : يوسف محمد

12:02 ص 28/02/2026 تعديل في 12:13 ص

أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى فريق الاتفاق السعودي الهزيمة أمام نظيره الحزم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

وشهدت مباراة الحزم أمام الاتفاق، مشاركة النجم المصري أحمد حسن كوكا رفقة فريق الاتفاق بشكل أساسي في اللقاء، إذ تمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق الحزم رصيده من النقاط، إلى 28 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 38 في المركز السابع بجدول الترتيب.

أرقام كوكا مع الاتفاق السعودي

وكان أحمد حسن كوكا، انتقل إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025، في صفقة انتقال حر قادما من لوهافر الفرنسي، بعقد حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك كوكا رفقة الفريق السعودي، في 11 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين فقط ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي

موعد مباراتي الزمالك وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن كوكا الاتفاق والحزم الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
دراما و تليفزيون

من هى كنزي مدبولي البلوجر التي ظهرت مع غادة عادل في"رامز ليفل الوحش"؟
"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
رياضة محلية

"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)
زووم

عزاء والد مي عمر.. وصول درة وعمرو يوسف وإدوارد مسجد الشرطة (صور)
باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل
دراما و تليفزيون

"خرجت من الحلقة على العيادة".. أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة غادة عادل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان