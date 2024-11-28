"أرشيف رقمي للتاريخ"..اتحاد الكرة يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، من أجل تقديم تجربة رقمية متطورة للجماهير.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الموقع الجديد رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقد باتحاد الكرة يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

يتيح الموقع الجديد لمتابعي كرة القدم المصرية الوصول إلى أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، فضلاً عن توفير جدول المباريات والنتائج المباشرة، إضافة إلى أرشيف رقمي يوثق تاريخ الكرة المصرية.

كما سيتميز الموقع بعدد من الخدمات التفاعلية، منها إمكانية المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، وتوفير قناة مباشرة للتواصل بين الجماهير والاتحاد المصري لكرة القدم.