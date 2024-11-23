حكام مباراة الزمالك والمصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة الحكام الذين سيديرون مباراة الزمالك ونظيره المصري عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي اليوم، أن لجنة الحكام أسندت المهمة لحكم الساحة محمد الحنفي على أن يساعده كلاً من يوسف البساطي وهاني خيري، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا.

وسيتواجد محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه عمر فتحي كحكم "Var" مساعد.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 .

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث وبيراميدز الثاني والأهلي المتصدر.

ويحتل المصري قبل المباراة المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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