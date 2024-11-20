"اللي بيعمله حسام حسن ما ينفعش".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن منع اللاعبين من المنتخب

"بعد التهديد بمنعهم".. ماذا قدم لاعبو الزمالك مع منتخب مصر؟

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، التفكير في منح إرسال لاعبي الأبيض للمنتخب في الفترة المقبلة، بسبب تعامل حسام حسن مع لاعبي الأبيض.

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر قناة ام بي سي مصر : "هندرس منع لاعبي الزمالك من الإنضمام لمنتخب مصر بسبب الإهمال من مدرب مصر".

واضاف: "أنت واخد عواد وحسام عبدالمجيد تقعدهم، أنا سافرت ليبيا بدون لعيبتي الدولية ولو كانوا معايا كنت هستفيد ماليا أكثر ".

أكمل: "هعرض على لجنة الكرة وجوميز أننا مش هنودي اللاعيبة للمنتخب تاني، لو استمر الوضح الحالي، والأسلوب الذي يتبعه حسام حسن مع لاعبي الزمالك غير مرضي".

أوضح: "لاعيبة الزمالك مش واخده حقها في المنتخب، محمد عواد وحسام عبدالمجيد ملعبوش ليه، وهما أحسن لاعيبة في مصر حاليا، بصفتي مشرف على فريق الكرة، واجبي أني أحافظ على حقوق الزمالك.



