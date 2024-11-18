"قبل الجلسة المرتقبة".. 4 مطالب تهدد استمرار جوميز مع الزمالك (صور)

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كتب- محمد خيري:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تجديد عقده.

وينتهي عقد جوميز مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الزمالك لتجديد عقده، في ظل النجاح الذي حققه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وعلى رأسها التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

4 مطالب تهدد استمرار جوميز مع الزمالك

يعاني جوزيه جوميز، من العديد من الأزمات داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، وعلى رأسها تدعيمات الفريق، وفقا للمصادر داخل النادي، وسيطلب التالي:

1- زيادة عقد الجهاز المعاون، في ظل المجهود المضاعف الذي يتم بذله حاليا، خاصة وأنه لا يوجد في الجهاز سوى عنصر واحد فقط، وهو أحمد مجدي المدرب المساعد.

2- الاشتراك مع الإدارة في اختيار الصفقات بشكل عام، بعدما تم التعاقد مع لاعبين دون علمه ولم يقدموا الإضافات وعلى رأسهم البولندي ميشالاك الذي يرغب في رحيله، لعدم تقديمه المستوى المطلوب.

3- توفير طلباته للتدعيم خلال انتقالات شهر يناير في المراكز التي يحتاجها الفريق

4- ضم الإنجليزي أوڤي ايجاريا في مركز الجناح، في ظل الاحتياج الشديد له

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