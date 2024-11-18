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"قبل الجلسة المرتقبة".. 4 مطالب تهدد استمرار جوميز مع الزمالك (صور)

09:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    جوميز وأحمد سليمان
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 22 صورة
    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 22 صورة
    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 22 صورة
    جوميز ونيرة الأحمر
  • عرض 22 صورة
    رئيس الزمالك وجوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 22 صورة
    جوميز
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كتب- محمد خيري:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تجديد عقده.

وينتهي عقد جوميز مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الزمالك لتجديد عقده، في ظل النجاح الذي حققه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وعلى رأسها التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

4 مطالب تهدد استمرار جوميز مع الزمالك

يعاني جوزيه جوميز، من العديد من الأزمات داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، وعلى رأسها تدعيمات الفريق، وفقا للمصادر داخل النادي، وسيطلب التالي:

1- زيادة عقد الجهاز المعاون، في ظل المجهود المضاعف الذي يتم بذله حاليا، خاصة وأنه لا يوجد في الجهاز سوى عنصر واحد فقط، وهو أحمد مجدي المدرب المساعد.

2- الاشتراك مع الإدارة في اختيار الصفقات بشكل عام، بعدما تم التعاقد مع لاعبين دون علمه ولم يقدموا الإضافات وعلى رأسهم البولندي ميشالاك الذي يرغب في رحيله، لعدم تقديمه المستوى المطلوب.

3- توفير طلباته للتدعيم خلال انتقالات شهر يناير في المراكز التي يحتاجها الفريق

4- ضم الإنجليزي أوڤي ايجاريا في مركز الجناح، في ظل الاحتياج الشديد له

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