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توابع أولمبياد باريس.. غضب بين لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بسبب المكافآت

12:40 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا..
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا.
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا ..
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا....
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا...
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    منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا 1
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    منتخب اليد
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كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، استياء اللاعبين، بسبب تجاهلهم من جانب مسؤولي الاتحاد وعدم حصولهم على مكافأة المشاركة في دوري الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن لاعبي منتخب مصر غاضبون، بسبب تجاهل مخاطباتهم بشأن المستحقات الخاصة بمشاركاتهم الدولية.

وأضاف: "تم الاتفاق على حصول لاعبي المنتخب على مكافآت في حالة تحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد باريس، وهو ما تحقق باحتلال وصافة المجموعة الثانية خلف الدنمارك، بعد التفوق على منتخبات عملاقة مثل النرويج وفرنسا، تم الاتفاق على حصول لاعبي منتخب مصر على مكافآت مقابل كل فوز يتم تحقيقه في البطولة، وشدد مسؤولو الاتحاد على أن المكافآت ستكون فورية في باريس، لكن لم يتم الوفاء بتلك الوعود رغم فوز المنتخب في 3 مباريات، والتعادل في مباراة مع المنتخب الفرنسي".

وتابع: "ما أصاب لاعبي المنتخب بالإحباط ليس فقط ما حدث في الأولمبياد، حيث أنه سيناريو متكرر في السنوات الأخيرة، أن يتلقى اللاعبون وعودا قبل البطولات الكبرى، ثم يتم تجاهلهم بعد انتهاء المنافسات، علما بأن مكافآت التتويج بكأس الأمم الأفريقية تأخرت لمدة 5 شهور".

وأتم المصدر: "لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد بلغوا مستويات عالية من الاحترافية، ويلعب معظمهم في أندية كبرى عالميا ومحليا، لكن في المقابل لم يجدوا طريقة تعامل احترافية من قبل المسؤولين مؤخرا".

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منتخب مصر لكرة اليد منتخب اليد أولمبياد باريس
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