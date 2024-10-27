"بعد إلقاء القبض عليه".. من هو علي هشام نصر نجل نائب رئيس نادي الزمالك؟

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - يوسف محمد:

ألقت قوات الأمن مساء اليوم الأحد القبض، على علي هشام نصر نجل نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر، بتهمة دهس شخص بسيارته بالعجوزة.

وقامت سيارة الإسعاف على الفور، بنقل الشاب الذي أصيب بكدمات وجروح إثر تعرضه للحادث وهو في حالة غير مستقرة.

من هو علي هشام نصر؟

ويبلغ علي هشام نصر من العمر 32 عاماً، وهو نجل نائب رئيس نادي الزمالك الحالي هشام نصر.

وعلي هشام نصر، هو لاعب كرة يد سابق بنادي الزمالك، واعتزل عام 2021 بسبب الإصابة.

وأقام علي هشام نصر حفل زفافه في عام 2019، في أحد الفنادق بالقاهرة وسط حضور عدد من مشاهير الرياضة المصرية.

ويعمل علي هشام نصر، في الوقت الحالي كمدير إداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن هشام نصر والد علي، سبق له تولي منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في عام 2017، بالإضافة إلى توليه منصب مدير كرة اليد بنادي الزمالك، من قبل.

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