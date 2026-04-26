الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

مصدر يكشف لمصراوي قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي

كتب : يوسف محمد

12:05 ص 26/04/2026 تعديل في 10:53 ص
يستعد نادي بيراميدز لملاقاة نظيره النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

إدارة بيراميدز تحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة نادي بيراميدز، أبلغت اللاعبين بأن قرار رفع العقوبات المالية، على اللاعبين والجهاز الفني سيتم تطبيقه، إذا حقق الفريق الفوز غدا على الأحمر".

وأضاف: "إدارة النادي كانت قد وقعت غرامة مالية على اللاعبين والجهاز الفني، قيمتها 100 ألف جنيه، خصم نصف راتب شهري للجهاز الفني بعد الخسارة من القلعة البيضاء".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان الفريق الأزرق تلقى الهزيمة يوم الخميس الماضي، أمام نظيره الأبيض بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعيين عصام سراح مديرًا لتعاقدات الأحمر

"صدارة مؤقتة للجانرز".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيف يؤثر الامتناع عن القهوة لمدة أسبوعين على صحة الإنسان؟
نصائح طبية

كيف يؤثر الامتناع عن القهوة لمدة أسبوعين على صحة الإنسان؟
القمح في مواجهة الملوخية.. لماذا وصل سعر طن التبن لـ 10 آلاف جنيه بالمنيا؟
أخبار المحافظات

القمح في مواجهة الملوخية.. لماذا وصل سعر طن التبن لـ 10 آلاف جنيه بالمنيا؟
بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر
رياضة محلية

بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر
إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

إصابة قد تُنهي الرحلة.. ماذا قدم محمد صلاح في 440 مباراة مع ليفربول؟
خطف طالبة وتحرش بها داخل السيارة.. المشدد 10 سنوات لسائق في الإسكندرية
أخبار المحافظات

خطف طالبة وتحرش بها داخل السيارة.. المشدد 10 سنوات لسائق في الإسكندرية

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة