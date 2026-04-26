يستعد نادي بيراميدز لملاقاة نظيره النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

إدارة بيراميدز تحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة نادي بيراميدز، أبلغت اللاعبين بأن قرار رفع العقوبات المالية، على اللاعبين والجهاز الفني سيتم تطبيقه، إذا حقق الفريق الفوز غدا على الأحمر".

وأضاف: "إدارة النادي كانت قد وقعت غرامة مالية على اللاعبين والجهاز الفني، قيمتها 100 ألف جنيه، خصم نصف راتب شهري للجهاز الفني بعد الخسارة من القلعة البيضاء".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان الفريق الأزرق تلقى الهزيمة يوم الخميس الماضي، أمام نظيره الأبيض بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

