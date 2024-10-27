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موعد مران العين الرئيسي على استاد القاهرة استعدادا للأهلي

05:09 م الأحد 27 أكتوبر 2024

العين الإماراتي

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره العين الإماراتي، بعد غد الثلاثاء، الموافق 29 أكتوبر، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال، ويقام اللقاء على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتقرر أن يخوض الفريق الإماراتي، مرانه الرئيسي غدا الإثنين، على استاد القاهرة الذي سيستضيف المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين مقطع مصور، منذ قليل، أظهر من خلاله بدأ تحرك بعثة الفريق الإماراتي إلى القاهرة لمواجهة الأهلي، متضمنًا استخدام الذكاء الاصطناعي والذي استعرض تحرك اللاعبين وبدأ رحلة الطيران.

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