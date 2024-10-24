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"صداع بسبب شلبي".. سيناريوهان أمام جوميز في خطة مواجهة الأهلي

03:31 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي 1
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    مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي: 6.6 من 10
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    مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك
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    مصطفى شلبي لاعب الزمالك
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    مصطفى شلبي وسامسون
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    مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة الأهلي، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وأكد مصدر داخل الفريق، أن هناك سيناريوهان في عقل جوميز، على خطة الفريق، لتعويض غياب مصطفى شلبي، الذي تعرض لأزمة وتم احتجازه ومعه عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر، أن جوميز يفكر في الدفع بمحمد شحاتة في وسط الملعب، بجانب زياد كمال وعبدالله السعيد، على أن يتواجد ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر.

وأضاف المصدر، أن هناك سيناريو أخر، ربما يكون الأقرب، وهو تواجد محمد شحاتة وعبدالله السعيد وناصر ماهر في نصف الملعب، على أن يتواجد البولندي كونراد ميشالاك في مركز الجناح الأيسر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

في الوسط: زياد كمال، (محمد شحاتة)، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: أحمد سيد زيزو، كونراد ميشلاك، سيف الجزيري.

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