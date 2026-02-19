ملخص مباراة النادي الأهلي والجونة في الدوري المصري

لطفي الزعبي: إمام عاشور شجاع.. وأتعلم الإعلام من المصريين

نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره الجونة بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وسجل هدف فوز الأهلي الوحيد اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 35 من عمر المباراة من رأسية قوية عجز حارس الجونة من التصدي لها.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل الفريقين في المباراة كالتالي:

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، عاشور، كامويش.

التشكيل الرسمي للجونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: نور السيد - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: رضا صلاح - حافظ إبراهيم - محمد النحاس.

خط الهجوم: على الزاهدي - أليو جاتا - أحمد رفعت.

أحداث مباراة الأهلي والجونة

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تمريرات في خط الوسط من النادي الأهلي

الدقيقة 7: ركنية للنادي الأهلي

الدقيقة 8: تسديدة من إمام عاشور تأتي بجانب مرمى الجونة

الدقيقة 10: هجمة خطيرة من الجونة يتصدي لها الشناوي

الدقيقة 13: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدي لها حارس مرمى الجونة

الدقيقة 18: محاولات هجومية من لاعبي النادي الأهلي يقف أمامها دفاع الجونة

الدقيقة 23: تسديدة خطيرة من إمام عاشور تأتي بجانب المرمى

الدقيقة 25: سيطرة هجومية من النادي الأهلي على فريق الجونة

الدقيقة 26: ضربة ركنية لفريق الجونة

الدقيقة 27: تسديدة بالرأس خطيرة من فريق الجونة يتصدي لها أليو ديانج

الدقيقة 30: تمريرات بدون خطر من لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب الجونة خارج مرمى الشناوي

الدقيقة 35: رأسية قوية من إمام عاشور تخترق شباك الجونة

الدقيقة 39: تسديدة قوية من أحمد رفع لاعب الجونة خارج مرمى الشناوي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدلا من الضائع

الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: رأسية قوية من كامويش يتصدي لها حارس مرمى الجونة

الدقيقة 54: عرضية قوية من جانب النادي الأهلي يتصدي لها حارس مرمى الجونة

الدقيقة 57: تبدلين للنادي الأهلي خروج بن رمضان ونزول حسين الشحات، وخروج كامويش ونزول مروان عثمان

الدقيقة 58: تبديل لفريق الجونة خروج رضا صلاح ونزول أوجو صامويل

الدقيقة 64: تسديدة خطيرة من مروان عثمان لكن تأتي خارج مرمى الجونة

الدقيقة 73: تسديدة قوية من مروان عطية تأتي بعيدة عن مرمى الجونة

الدقيقة 75: رأسية خطيرة من لاعب الجونة تأتي خارج مرمى الشناوي

الدقيقة 76: تسديدة قوية من لاعب الجونة يتصدي لها يوسف بلعمري

الدقيقة 78: تسديدة من إمام عاشور تأتي خارج المرمى

الدقيقة 83: تمريرات من لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب بدون خطورة

الدقيقة 85: تسديدة قوية من حسين الشحات تأتي بجانب مرمى الجونة

الدقيقة 86: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدي لها محمد علاء حارس مرمى الجونة

الدقيقة 87: تبديل للنادي الأهلي خروج أليو ديانج ونزول أحمد نبيل كوكا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع

الدقيقة 94: ضربة ركنية لفريق الجونة

الدقيقة 95: رفعية خطيرة من فريق الجونة تعامل معاه الشناوي بشكل جيد

الدقيقة 96: إنذار لياسر إبراهيم لاعب الأهلي و محمد عماد لاعب الجونة

الدقيقة 97: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي على الجونة بهدف دون رد