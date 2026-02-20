مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

3 دوريات تقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 20/02/2026
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح

بات النجم المصري محمد صلاح، محط أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل غموض مستقبله مع الليفر.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح يلقي اهتمامًا كبيرًا من دوريات كبري، يأتي علي رأسها الدوري السعودي والأمريكي والدوري التركي.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يلقي اهتمامًا من الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي، وجالطة سراي من الدوري التركي، بخلاف عرض أمريكي آخر.

وأشارت إلي أن صلاح يرغب في تلبية عدة طلبات من أجل الاستمرار مع ليفربول في الموسم المقبل، أبرزها ضم قرابة الـ5 صفقات جديدة من أجل القدرة على المنافسة على الألقاب.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

