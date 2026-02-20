3 دوريات تقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟

بات النجم المصري محمد صلاح، محط أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل غموض مستقبله مع الليفر.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح يلقي اهتمامًا كبيرًا من دوريات كبري، يأتي علي رأسها الدوري السعودي والأمريكي والدوري التركي.

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يلقي اهتمامًا من الهلال واتحاد جدة في الدوري السعودي، وجالطة سراي من الدوري التركي، بخلاف عرض أمريكي آخر.

وأشارت إلي أن صلاح يرغب في تلبية عدة طلبات من أجل الاستمرار مع ليفربول في الموسم المقبل، أبرزها ضم قرابة الـ5 صفقات جديدة من أجل القدرة على المنافسة على الألقاب.