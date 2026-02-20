موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

المصري يخطف التعادل في الوقت القاتل من المقاولون بالدوري المصري

يلاقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب 30 يونيو - الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.