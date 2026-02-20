مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

01:44 ص 20/02/2026
يلاقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب 30 يونيو - الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

