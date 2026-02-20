مباريات الأمس
"التحقيق أولا".. متى يعود محمد عواد لتدريبات الزمالك؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 20/02/2026
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات موقف محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول، بشأن عودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن انتظام عواد في المران سيتحدد عقب انتهاء التحقيق المقرر يوم الأحد المقبل، على خلفية الأحداث الأخيرة داخل الفريق، بعد اعتراضه على الجلوس احتياطيًا في ظل مشاركة محمد صبحي في التشكيل الأساسي.

وأشار إلى أن إدارة النادي والجهاز الفني يترقبان نتيجة التحقيق لاتخاذ القرار المناسب، سواء بعودة الحارس إلى التدريبات بصورة طبيعية، أو استمرار استبعاده لحين إشعار آخر.

وأكد المصدر أن النادي يتعامل مع الأزمة وفقًا للوائح الداخلية، بهدف فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم وحاجة الفريق إلى الاستقرار الفني والإداري.

