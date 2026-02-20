صدام بيراميدز.. 6 مباريات قوية للزمالك في شهر رمضان

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك عددًا من المواجهات القوية خلال شهر رمضان، في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا.

حيث ينافس الفريق على لقبي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خروجه من كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات الزمالك في الدوري خلال رمضان:

الجمعة 20 فبراير

الزمالك × حرس الحدود — الساعة 9:30 مساءً

الثلاثاء 24 فبراير

زد إف سي × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً

الأحد 1 مارس

بيراميدز × الزمالك — الساعة 9:30 مساءً

الجمعة 6 مارس

الزمالك × الاتحاد السكندري — الساعة 9:30 مساءً

الأربعاء 11 مارس

الزمالك × إنبي — الساعة 9:30 مساءً

الكونفدرالية الأفريقية

كما يخوض الزمالك مباراة الذهاب في دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 15 مارس، على أن يُحدد المنافس وفقًا لقرعة الدور ربع النهائي.