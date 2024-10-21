"أزمة جديدة للسويسري".. كولر يُبدي غضبه لسامي قمصان ويطلب بفتح تحقيق

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أزمة جديدة أغضبت المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر.

وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامجه على فضائية أم بي سي، أن كولر عقد جلسه مع مساعده سامي قمصان ليُبدي غضبه من تسريب تشكيل الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وطالب كولر ـ بحسب الإعلامي ذاته ـ بفتح تحقيق بسبب أزمة تسريب التشكيل؛ لعدم تكرار الأمر.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك مساء يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المقبل.

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