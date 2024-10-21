مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"أزمة جديدة للسويسري".. كولر يُبدي غضبه لسامي قمصان ويطلب بفتح تحقيق

10:12 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر ومحمد الغزاوي
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر وسامي قمصان
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن أزمة جديدة أغضبت المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر.

وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامجه على فضائية أم بي سي، أن كولر عقد جلسه مع مساعده سامي قمصان ليُبدي غضبه من تسريب تشكيل الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وطالب كولر ـ بحسب الإعلامي ذاته ـ بفتح تحقيق بسبب أزمة تسريب التشكيل؛ لعدم تكرار الأمر.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك مساء يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يُعلن عن اجتماع لحسين لبيب لبحث الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري

استبعاد وغرامة.. كل ما تريده عن أزمة كهربا في معسكر الأهلي (صور وفيديو)

مارسيل كولر الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"محاولات لحل المشكلة".. آخر تطورات التحقيق مع ثلاثي الزمالك في الإمارات

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو