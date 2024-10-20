"الاستمتاع بالأجواء".. النني يوجه رسالة للفرق المشاركة في السوبر المصري

كتب- محمد خيري:

تحدث محمد النني عن إقامة بطولة السوبر المصري، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة 4 فرق وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال النني في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره حساب نادي الجزيرة الإماراتي: "أود أن أرحب بالأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات".

أكمل: "أتمنى التوفيق للأربع فرق وأن يكونوا على أعلى مستوى وأن يقدموا شيء مشرف للكرة المصرية في الإمارات، وأتمنى من الجمهور أن يشاهد المباريات هنا وأن تكون مشاهدة طيبة في ملعبنا محمد بن زايد والاستمتاع بالأجواء".

أوضح: "أتمنى أن يكون التشجيع حضاري ليعكس صورة الجمهور المصري الذي يحب الكرة وأتمنى لكم كأس سوبر مبهج ومفرح لجميع من سيحضر للمشاهدة، وأتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري".

قبل انطلاق #كأس_السوبر_المصري_للأبطال⁩ في الإمارات 🇦🇪🇪🇬



نجم #فخر_أبوظبي محمد النني يوجه رسالة خاصة للفرق المشاركة في البطولة ومشجعيها 🤍🖤@AbuDhabiSC#نادي_الجزيرة pic.twitter.com/sO9tnm0GaG — نادي الجزيرة (@aljazirafc) October 20, 2024

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