فانتازي.. انخفاض سعر 13 لاعبا اليوم

كتب : مصراوي

05:39 م 23/09/2025

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

شهد اليوم الثلاثاء انخفاض سعر 13 لاعبا، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل جيسوس (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

جون ماكجين (أستون فيلا) 5.4 مليون جنيه إسترليني

مورجان روجرز (أستون فيلا) 6.9 مليون جنيه إسترليني

ريكو هنري (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني ميلامبو (برينتفورد) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كارلوس باليبا (برايتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

دييجو جوميز (برايتون) جنيه إسترليني

ليام ديلاب (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جاكوب رامسي (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

زاك جونسون (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كريس ريج (سندرلاند) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جون أرياس (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

