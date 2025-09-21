مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب أرسنال اليوم

06:04 م الأحد 21 سبتمبر 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم ارتفاع سعر لاعب أرسنال، يوريان تيمبر، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد21 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوريان تيمبر (أرسنال) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.1 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماكسيم دي كويبر (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جيمي جيتينز (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.4 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

صامويل أميساه (فولهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) 8.7 مليون جنيه إسترليني

جيورجي مامارداشفيلي (ليفربول ) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي ) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

موريلو ( نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

زاك أبوت ( نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ويلسون أودوبيرت (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

توماس سوسيك (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

نيكلاس فو إلكروج (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال تيمبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة