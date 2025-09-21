فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب أرسنال اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم ارتفاع سعر لاعب أرسنال، يوريان تيمبر، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد21 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يوريان تيمبر (أرسنال) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.1 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماكسيم دي كويبر (برايتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جيمي جيتينز (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.4 مليون جنيه إسترليني

رومان إيسي (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

صامويل أميساه (فولهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) 8.7 مليون جنيه إسترليني

جيورجي مامارداشفيلي (ليفربول ) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي ) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

موريلو ( نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني

زاك أبوت ( نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ويلسون أودوبيرت (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

توماس سوسيك (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

نيكلاس فو إلكروج (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني