مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

غياب وعودة متأخرة.. ماذا قدم صلاح ومرموش في الجولة الرابعة من فانتازي؟

03:00 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت المواجهات الـ 10 خلال يومين فقط، السبت والأحد.

وكالعادة شارك النجم المصري محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) أساسيا في تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور.


وغاب صلاح عن الصناعة أو التسجيل خلال المباراة، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 90+5 والتي سجلها المصري على يسار الحارس مارتن دوبرافكا.


وحصد المصري 9 نقاط بفضل هدف (5 نقاط)، والمشاركة 90 دقيقة (نقطتين)، وشباك نظيفة (نقطة)، ونقطة إضافية "بونص".


وعلى الجانب الآخر، لم يشارك عمر مرموش (8.3 مليون جنيه إسترليني) في فوز مانشستر سيتي على اليونايتد بثلاثية دون رد على ملعب الاتحاد.


وأوضح بيب جوارديولا قبل المباراة إن عمر مرموش خارج لقاء اليونايتد، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح ومرموش محمد صلاح مرموش الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم