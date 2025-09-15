غياب وعودة متأخرة.. ماذا قدم صلاح ومرموش في الجولة الرابعة من فانتازي؟

كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت المواجهات الـ 10 خلال يومين فقط، السبت والأحد.

وكالعادة شارك النجم المصري محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) أساسيا في تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور.



وغاب صلاح عن الصناعة أو التسجيل خلال المباراة، حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 90+5 والتي سجلها المصري على يسار الحارس مارتن دوبرافكا.



وحصد المصري 9 نقاط بفضل هدف (5 نقاط)، والمشاركة 90 دقيقة (نقطتين)، وشباك نظيفة (نقطة)، ونقطة إضافية "بونص".



وعلى الجانب الآخر، لم يشارك عمر مرموش (8.3 مليون جنيه إسترليني) في فوز مانشستر سيتي على اليونايتد بثلاثية دون رد على ملعب الاتحاد.



وأوضح بيب جوارديولا قبل المباراة إن عمر مرموش خارج لقاء اليونايتد، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر.