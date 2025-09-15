مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر 9 لاعبين

12:13 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

فانتازي.. هل 3-4-3 هو التشكيل الأفضل الآن؟ الخبراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم انخفاض سعر 9 لاعبين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

واتكينز (أستون فيلا) 8.8 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيريس (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

بورنا سوسا (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 6.3 مليون جنيه إسترليني

ميودراج بيفاس (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنغهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مالك ضيوف (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

مات دوهيرتي (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي انتازي الدوري الإجليزي لدوري الإنجليزي اتكينز ولا أينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم