فانتازي.. انخفاض سعر 9 لاعبين

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم انخفاض سعر 9 لاعبين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

واتكينز (أستون فيلا) 8.8 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيريس (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

بورنا سوسا (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 6.3 مليون جنيه إسترليني

ميودراج بيفاس (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنغهام فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مالك ضيوف (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

مات دوهيرتي (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني