صلاح يقود التشكيل الأمثل للجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي

07:13 م السبت 09 أغسطس 2025

محمد صلاح (5)

كتب - محمد القرش:

اختار خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، التشكيل الأمثل من وجهة نظرهم قبل انطلاق البريميرليج.

وذهبت شارة القيادة لمحمد صلاح نجم ليفربول، بينما جاء كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا للمصري.

التشكيل الأمثل لفانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز (5 مليون جنيه).

خط الدفاع: فان ديك (6 مليون جنيه) - نيكو ويليامز (5 مليون جنيه) - فان دي فين (4.5 مليون جنيه).

خط الوسط: محمد صلاح (14.5 مليون جنيه) - كول بالمر (10.5 مليون جنيه) - فلوريان ويرتز (8.5 مليون جنيه) - روجرز (7 مليون جنيه) - إليوت أندرسون (5.5 مليون جنيه).

خط الهجوم: واتكينز (9 مليون جنيه) - جواو بيدرو (7.5 مليون جنيه).

البدلاء: مارتن دوبرافكا (4 مليون جنيه) - مارك جويو (4.5 مليون جنيه) - إزري كونسا (4.5 مليون جنيه) - ماكسيم استيف (4 مليون جنيه).

