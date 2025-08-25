فانتازي.. انخفاض سعر 12 لاعبا اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين انخفاض سعر 12 لاعبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

مايلز لويس سكيلي (أرسنال) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كاي هافرتز (أرسنال) 7.4 مليون جنيه إسترليني

روميو لافيا (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ليام ديلاب (تشيلسي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

سام جرينوود (ليدز) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لارجي رامازاني (ليدز) 4.9 مليون جنيه إسترليني

باتريك بامفورد (ليدز) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جيورجي مامارداشفيلي (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

تايو أوونيي (نوتنجهام فورست) 5.4 مليون جنيه إسترليني