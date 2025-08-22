مباريات الأمس
فانتازي.. انخفاض سعر 16 لاعبا بالدوري الإنجليزي

11:32 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة انخفاض سعر 16 لاعبا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ريتشارليسون (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ميكيل دامسجارد (برينتفورد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جاك هينشيلوود (برايتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

سولي مارش (برايتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاراد برانثويت (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.9 مليون جنيه إسترليني

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.9 مليون جنيه إسترليني

هارفي إليوت (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

إيدرسون (مانشستر سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

رودري (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6.9 مليون جنيه إسترليني

راسموس هويلاند (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

باتريك روبرتس (سندرلاند) 5.4 مليون جنيه إسترليني

إيف بيسوما (توتنهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.9 مليون جنيه إسترليني

