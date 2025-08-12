أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل مهاجمي البريميرليج، قبل بداية الموسم الجديد 2025/26 المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويمتلك ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (10.5 مليون جنيه إسترليني) ومارك جويو لاعب سندرلاند (4.5 مليون جنيه إسترليني) القدرة على إحداث تأثير كبير في موسم فانتازي الجديد.

لكن مع بقاء أيام قليلة فقط حتى الموعد النهائي للجولات الأولى من المباريات في الساعة، يواجه المدربون احتمالية ألا يبدأ أي من اللاعبين الجولة الافتتاحية من المباريات.

ولم يشارك إيزاك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريق الماجبايس، مع وجود تقارير تربطه بالانتقال إلى ليفربول.

واعترف مدرب نيوكاسل إيدي هاو مؤخرًا بأن السويدي من غير المرجح أن يشارك ضد أستون فيلا هذا الأسبوع.

وفي هذه الأثناء، سيكون جويو هو المهاجم الأرخص في فانتازي والذي من المتوقع أن يكون مهاجم سندرلاند الأساسي، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من تشيلسي.

6.5 مليون جنيه إسترليني أو أقل

نيكلاس فولكروج لاعب وست هام يونايتد (6 مليون جنيه إسترليني) من بين أبرز المهاجمين في فئة أقل من 7 مليون جنيه إسترليني.

وسجل الألماني ثلاثة أهداف، منها هدف واحد في كل من المباريات الودية الثلاث الأخيرة التي خاضها وست هام.

ويقدم فولكروج خصما قدره 2 مليون جنيه إسترليني على زميله في الفريق جارود بوين (8 مليون جنيه إسترليني)، الذي تم نقله من لاعب خط وسط إلى مهاجم هذا الموسم.

بعد أن اقتصرت مشاركته الأساسية على مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة الموسم الماضي، قد يُقدم إيجور تياجو (6 ملايين جنيه إسترليني) من برينتفورد قيمة ممتازة، كما يُحتمل أن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء، بعد انضمام برايان مبيومو (8 ملايين جنيه إسترليني)، إلى مانشستر يونايتد.

وفي فئة الـ6.5 مليون جنيه إسترليني، فإن يورجن ستراند لارسن لاعب ولفرهامبتون وداني ويلبيك لاعب برايتون محتمل أن يسددا ركلات الجزاء أيضًا مع فرقهم.

من 7 إلى 8 مليون جنيه إسترليني

سجل جواو بيدرو (7.5 مليون جنيه إسترليني) خمسة أهداف في نفس العدد من المباريات مع تشيلسي، ليصبح المهاجم الذي يجب أن يعتمد عليه ملايين المدربين.

ويمكن العثور على البرازيلي في 54 بالمائة من تشكيلات الفرق، أي أكثر من ضعف إجمالي أي لاعب آخر في مركزه بفانتازي.

ويتجنب تشيلسي مواجهة جميع فرق الدوري السبعة الكبرى في الموسم الماضي في الجولات الستة الأولى، وهي سلسلة مباريات رائعة لضم كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) وجواو بيدرو في الهجوم.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم الدفع بالمهاجم الجديد الآخر للبلوز، ليام ديلاب (6.5 مليون جنيه إسترليني)، في وقت لاحق من المباريات حيث يفضل المدرب إنزو ماريسكا الاعتماد على لاعبين جدد في المقدمة.

كما سجل جان فيليب ماتيتا (7.5 مليون جنيه إسترليني) لاعب كريستال بالاس خمسة أهداف خلال وديات الصيف.

وسجل كريس وود ( 7.5 مليون جنيه إسترليني) لاعب نوتنجهام فورست الهدف الوحيد لفريقه خلال مبارياته السبع، في حين لم يشارك دومينيك سولانكي (7.5 مليون جنيه إسترليني) حتى الآن مع توتنهام بسبب الإصابة.

أعلى من 8 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز لاعب أستون فيلا (9 ملايين جنيه إسترليني)، من أبرز لاعبي الدوري الممتاز، حيث سجل خمسة أهداف خلال فترة ما قبل الموسم.

وإلى جانب إيزاك وإيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني)، يقدم الوافدان الجديدان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فيكتور جيوكيريس (9 ملايين جنيه إسترليني) وهوجو إيكيتيكي (8.5 مليون جنيه إسترليني) منافسة قوية على خط الهجوم المكون من ثلاثة لاعبين.

ولم يُضيّع جيوكيريس، لاعب أرسنال، وإيكيتيكي، لاعب ليفربول، وقتًا كافيًا لترك بصمة مع نادييهما الجديدين، حيث سجّل كلاهما في آخر مبارياتهما الودية هذا الصيف.

ومن بين الاثنين، يُعدّ جيوكيريس اللاعب الذي يستحقّ المتابعة أكثر من غيره، إذ قد يكون مسؤولاً عن ركلات الجزاء مع الجانرز.