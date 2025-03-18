فانتازي.. انخفاض سعر كول بالمر

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء انخفاض سعر لاعب تشيلسي، كول بالمر، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كول بالمر (تشيلسي) 10.8 مليون جنيه إسترليني