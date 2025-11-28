مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

أفضل 11 لاعبًا للجولة الثالثة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب : محمد القرش

10:54 ص 28/11/2025

فانتازي الدوري الانجليزي

مع اقتراب انطلاق الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مدرب الفانتازي لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، حيث تعد الجولة الجديدة فرصة للمدراء لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

واختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيلة للجولة 13، تضم لاعبين متوقع أن يقدموا أداءً مميزًا ويحققوا نقاطًا كثيرة.

أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة عشرة

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.9 مليون جنيه.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه - نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه - نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه - مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه - كيفن شايد (برينتفورد) 7 مليون جنيه - مورجان روجرز (أستون فيلا) 6.9 مليون جنيه - ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.9 مليون جنيه - إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.5 مليون جنيه.

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

