أفضل 11 لاعبًا للجولة الثالثة عشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

مع اقتراب انطلاق الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى مدرب الفانتازي لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، حيث تعد الجولة الجديدة فرصة للمدراء لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.

واختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيلة للجولة 13، تضم لاعبين متوقع أن يقدموا أداءً مميزًا ويحققوا نقاطًا كثيرة.

أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة عشرة

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.9 مليون جنيه.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه - نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه - نيكو أوريلي (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه - مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه - كيفن شايد (برينتفورد) 7 مليون جنيه - مورجان روجرز (أستون فيلا) 6.9 مليون جنيه - ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.9 مليون جنيه - إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.5 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

أبرز لاعبي فانتازي الجولة 13.. روجرز ودوكو وفان ديك تحت الأضواء