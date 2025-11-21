أفضل 4 لاعبين للجولة الثانية عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز أربعة لاعبين يُتوقع أن يقدموا أداءً مميزًا ويحققوا العديد من النقاط خلال الجولة الثانية عشر، التي تنطلق غدًا السبت.

يُذكر أن نافذة انتقالات الجولة الثانية عشر في فانتازي الدوري الإنجليزي ستغلق في تمام الساعة الواحدة ظهر غد السبت، ما يمنح المديرين وقتًا محدودًا لتعديل تشكيلاتهم والاستفادة من اللاعبين المرشحين.

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - 8.9 مليون جنيه إسترليني

يواصل صانع ألعاب مانشستر يونايتد البرتغالي تقديم أداء متكامل وضمانة لدقائق اللعب، حيث بدأ جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فرنانديز المركز الخامس بين لاعبي خط الوسط في فانتازي من حيث التسديدات برصيد 25 محاولة، كما صنع 29 فرصة، وهو أعلى رقم في الدوري حتى الآن. إضافة إلى ذلك، يتحمل مسؤولية تسديد ركلات الجزاء، مما ساعده في تحقيق معدل مساهمة متوقع في الأهداف (xGI) بلغ 6.45، متفوقًا على جميع لاعبي خط الوسط الآخرين في فانتازي.

وبالرغم من إهداره لركلتي جزاء، لا يزال يحظى بدعم مدربه في هذا الجانب، مما يعزز مكانته كاختيار موثوق في تشكيلة فانتازي.

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول) - 6.6 مليون جنيه إسترليني

بعد انتهاء مواجهة ليفربول على ملعب الاتحاد، يواجه الفريق الآن سلسلة مباريات جيدة، ما يزيد من قيمة سوبوسلاي كخيار فانتازي، خصوصًا للمديرين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة محمد صلاح (14.2 مليون جنيه).

يقدم الدولي المجري كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الركنيات والركلات الحرة المباشرة، ويحتل سوبوسلاي المركز السادس بين لاعبي خط الوسط في فانتازي من حيث مجموع التسديدات والفرص التي صنعها هذا الموسم، بإجمالي 37 فرصة.

لعب سوبوسلاي هذا الموسم في مركزي الظهير الأيمن ووسط الملعب، قبل أن يتحول مؤخرًا إلى مركز لاعب الوسط المهاجم تحت قيادة آرني سلوت، مما يعزز إمكانياته التهديفية، كما ظهر في الفرصة الكبيرة التي سنحت له أمام أستون فيلا بالجولة العاشرة. كما أظهر مساهمات دفاعية في أربع مباريات من أصل 11 شارك فيها.

دانجو واتارا (برينتفورد) - 6.0 مليون جنيه إسترليني

يقدم واتارا قيمة قصيرة الأمد لمديري فانتازي، خاصة مع استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.

يمتلك برينتفورد جدول مباريات ممتع حتى منتصف ديسمبر، بما في ذلك مواجهات على أرضه ضد بيرنلي وليدز يونايتد، ورحلة إلى توتنهام هوتسبير صاحب المركز التاسع عشر على أرضه. ويستعرض واتارا إمكانياته عبر سبع فرص محققة للتسجيل هذا الموسم، وهو رقم لم يتجاوزه سوى ثلاثة لاعبين من خط الوسط أعلى منه تكلفة.

ويتصدر أيضًا قائمة الأهداف المتوقعة (xG) بين لاعبي خط الوسط الذين تقل قيمتهم عن 6.5 مليون جنيه، بمعدل 2.55، مما يجعله خيارًا هجوميًا منخفض التكلفة وواعدًا.

إميليانو بوينديا (أستون فيلا) - 5.3 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من تواجده في أقل من 1% من تشكيلات المدربين هذا الموسم، أثبت بوينديا فعاليته مع أستون فيلا، حيث قدم خمسة عوائد هجومية، أكثر من أي زميل له.

جمع اللاعب مجموعًا من التسديدات والفرص التي صنعها بلغ 24 فرصة، متفوقًا على أي لاعب آخر في الفريق. مع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين خلال 435 دقيقة، كان بوينديا حاضرًا عند الحاجة، وأصبح عنصرًا أساسيًا في خطط أوناي إيمري، مشاركًا أساسياً في آخر مباراتين بعد غيابه عن الجولة العاشرة بسبب الإصابة.

ومع توقع تسجيل فيلا ثلاثة أهداف أو أقل في ست من مبارياته السبع المقبلة، يمتلك اللاعب فرصًا لاستمرار مستواه الجيد مع اقتراب فترة الأعياد.