جميع المباريات

أفضل تشكيل للجولة 12 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

10:29 ص 21/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

رشّح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة الـ12، والذي يضم لاعبين يُتوقع أن يقدموا أداءً مميزًا ويجمعوا عددًا كبيرًا من النقاط.

وجاء في الاختيارات منح شارة القيادة لهدّاف الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند، فيما تم اختيار برايان مبيومو نجم مانشستر يونايتد ليكون نائب القائد.

أفضل تشكيل للجولة الـ12 من فانتازي

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) 5.9 مليون جنيه.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه - تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه - ماركوس سينيسي (نادي بورنموث) 5 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه - برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه - إنزو فرنانديز (تشيلسي) 6.7 مليون جنيه - دانجو واتارا (برينتفورد) 6 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.9 مليون جنيه - فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 8.1 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.5 مليون جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي هالاند

