مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. تغيّر سعر 6 لاعبين اليوم الأحد

كتب : محمد القرش

12:59 م 05/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغيّر سعر 6 لاعبين اليوم الأحد، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جورين تيمبر (أرسنال) 5.9 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.9 مليون جنيه إسترليني

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أونانا (أستون فيلا) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 6.2 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية