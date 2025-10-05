فانتازي.. تغيّر سعر 6 لاعبين اليوم الأحد

تغيّر سعر 6 لاعبين اليوم الأحد، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جورين تيمبر (أرسنال) 5.9 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.9 مليون جنيه إسترليني

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أونانا (أستون فيلا) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 6.2 مليون جنيه إسترليني