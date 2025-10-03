دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة السابعة من البريميرليج، قبل غلق نافذة الانتقالات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح نجم ليفربول، بينما تم تعيين إيرلينج هالاند قائدا للفريق، وبرونو فيرنانديز نائبا له.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة السابعة

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5 مليون جنيه.

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه - دان بيرن (نيوكاسل) 5 مليون جنيه - سينسي (بورنموث) 4.9 مليون جنيه.

خط الوسط: برونو (مانشستر يونايتد) 9 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 7.8 مليون جنيه - دوكو (مانشستر سيتي) 6.6 مليون جنيه - يانكوبا مينتيه (برايتون) 5.9 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.4 مليون جنيه - جيوكيريس (أرسنال) 9 مليون جنيه - أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.7 مليون جنيه.