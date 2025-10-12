فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر يونايتد

انخفض سعر لاعب مانشستر يونايتد، ألتاي بايندير، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جو رودون (ليدز) 4.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إميل سميث رو (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

سيمون أدينجرا (سندرلاند) 5.2 مليون جنيه إسترليني

مادس هيرمانسن (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني