فانتازي.. ارتفاع سعر فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، فيل فودين،حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 20 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.6 مليون جنيه إسترليني

أليسون (ليفربول) 5.5 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 9.3 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام سايبا (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

أشلي يونج (إيفرتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

رايان سيسيجنون (فولهام) 4.1 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (ليستر سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.9 مليون جنيه إسترليني