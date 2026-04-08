دستة أهداف.. الأهلي يكتسح بيراميدز في الدوري المصري للسيدات

الأهلي يكتسح بيراميدز

فاز الأهلي على بيراميدز، بنتيجة 12-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة 27 من الدوري المصري للسيدات، على ملعب الأحمر.

وافتتحت الفلسطينية نور يوسف التسجيل للأهلي في المباراة، قبل أن تضيف الشابة هنا عثمان الهدف الثاني، وسجلت نور يوسف الأهداف الثالثة والسابعة والعاشرة والحادية عشر، فيما أحزرت إيمان حسن الهدف الرابع، أشرقت عادل الهدف الخامس، نادي غازي الهدف السادس، ميا داردن الثامن، بريندا إيبكا التاسع واختتمت الفلسطينية نادين محمد التسجيل بالهدف الـ12.

وخاض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إسراء السقا

خط الدفاع: نورا خالد - إيمان حسن - رودينا عبد الرسول - أسماء علي

خط الوسط: لولو نصر - هنا عثمان - نور يوسف - أشرقت عادل

خط الهجوم: ميا داردن - نادين غازي

