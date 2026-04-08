الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

دستة أهداف.. الأهلي يكتسح بيراميدز في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

05:05 م 08/04/2026
    لولو نصر لاعبة الأهلي
    احتفال لاعبات الأهلي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، سيدات بيراميدز، بنتيجة 12-0 "دستة أهداف"، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل.

الأهلي يكتسح بيراميدز

فاز الأهلي على بيراميدز، بنتيجة 12-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة 27 من الدوري المصري للسيدات، على ملعب الأحمر.

وافتتحت الفلسطينية نور يوسف التسجيل للأهلي في المباراة، قبل أن تضيف الشابة هنا عثمان الهدف الثاني، وسجلت نور يوسف الأهداف الثالثة والسابعة والعاشرة والحادية عشر، فيما أحزرت إيمان حسن الهدف الرابع، أشرقت عادل الهدف الخامس، نادي غازي الهدف السادس، ميا داردن الثامن، بريندا إيبكا التاسع واختتمت الفلسطينية نادين محمد التسجيل بالهدف الـ12.

وخاض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إسراء السقا

خط الدفاع: نورا خالد - إيمان حسن - رودينا عبد الرسول - أسماء علي

خط الوسط: لولو نصر - هنا عثمان - نور يوسف - أشرقت عادل

خط الهجوم: ميا داردن - نادين غازي

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
علاقات

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم

كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟
اقتصاد

كيف تحسب الضريبة العقارية على وحدتك السكنية بعد التعديلات الجديدة؟
بعد وقف الحرب.. البورصة تغلق على صعود جماعي والمؤشر الرئيسي يرتفع 4%
اقتصاد

بعد وقف الحرب.. البورصة تغلق على صعود جماعي والمؤشر الرئيسي يرتفع 4%
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
شئون عربية و دولية

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"

