3 مدربين ومركز تاسع.. سيدات الزمالك بين تغيير الأجهزة وتراجع النتائج

يعاني الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك من سوء النتائج، خلال الموسم الحالي، من الدوري المصري للسيدات، إذ يحتل المركز التاسع بعدما قاده 3 مدربين حتى الآن.

نتائج وترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، إذ فاز في 11 مباراة فقط وخسر 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات.

وتعرض الزمالك لأكبر هزيمة في تاريخه بالدوري المصري للسيدات، بهزيمته من بالم هيلز بنتيجة 9-2.

وخسر الزمالك مباراتي الديربي من الأهلي بنتيجة ساحقة، إذ انتهى لقاء الدور الأول بفوز الأحمر بخماسية نظيفة، وفاز الأهلي بلقاء الدوري الثاني بنتيجة 3-0.

3 مدربين للزمالك في موسم واحد

وخلال الموسم الحالي تولى تدريب الزمالك 3 مدربين مختلفين، فمع نهاية الموسم السابق ورحيل عادل حسين، تولى محمد عزت المهمة، لكنه أقيل بعد شهر واحد فقط، دون خوض أي مباراة رسمية مع الفريق.

وبعدها تولى علي السعيد مدرب ناشئات الأهلي السابق، تدريب الزمالك، ولكنه رحل بعد نهاية الدور الأول، وتولى عبدالله الكردي المهمة بدلا منه.

اقرأ أيضًا:

