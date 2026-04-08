الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

3 مدربين ومركز تاسع.. سيدات الزمالك بين تغيير الأجهزة وتراجع النتائج

كتب : هند عواد

09:00 ص 08/04/2026

سيدات الزمالك

يعاني الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك من سوء النتائج، خلال الموسم الحالي، من الدوري المصري للسيدات، إذ يحتل المركز التاسع بعدما قاده 3 مدربين حتى الآن.

نتائج وترتيب الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، إذ فاز في 11 مباراة فقط وخسر 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات.
وتعرض الزمالك لأكبر هزيمة في تاريخه بالدوري المصري للسيدات، بهزيمته من بالم هيلز بنتيجة 9-2.
وخسر الزمالك مباراتي الديربي من الأهلي بنتيجة ساحقة، إذ انتهى لقاء الدور الأول بفوز الأحمر بخماسية نظيفة، وفاز الأهلي بلقاء الدوري الثاني بنتيجة 3-0.

3 مدربين للزمالك في موسم واحد

وخلال الموسم الحالي تولى تدريب الزمالك 3 مدربين مختلفين، فمع نهاية الموسم السابق ورحيل عادل حسين، تولى محمد عزت المهمة، لكنه أقيل بعد شهر واحد فقط، دون خوض أي مباراة رسمية مع الفريق.
وبعدها تولى علي السعيد مدرب ناشئات الأهلي السابق، تدريب الزمالك، ولكنه رحل بعد نهاية الدور الأول، وتولى عبدالله الكردي المهمة بدلا منه.

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
نصائح طبية

في اليوم العالمي للصحة.. كيف تشعل الحروب فتيل الأمراض؟
هدنة الأسبوعين الملغمة.. هل تُنهي كابوس حرب إيران أم تؤجّله فقط؟
شئون عربية و دولية

هدنة الأسبوعين الملغمة.. هل تُنهي كابوس حرب إيران أم تؤجّله فقط؟
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
نصائح طبية

لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور
أخبار المحافظات

تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور
حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. كيف تضع ترامب على منصة استجواب "نورمبرج"؟

