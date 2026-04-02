كشف محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، عن قائمة اللاعبات المشاركة في معسكر مغلق خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل 2026، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.



مواعيد وديات منتخب مصر للسيدات أمام السعودية



ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 أبريل، إذ يخوض الفريق مواجهتين وديتين أمام نظيره السعودي يومي 14 و18 من الشهر ذاته بمدينة أبها في إطار برنامج الإعداد الفني.



قائمة منتخب مصر للسيدات لمعسكر أبريل



وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبة هن:

مها الدمرداش، حبيبة عماد صبري، فرح سمير علي، نورا خالد محمد، إيمان حسن عبدالرحيم، ثريا أشرف عبدالله، نادين ياسر غازي، نهى طارق سيد، حبيبة عصام محمد، أميرة محمد عبدالحميد، ياسمين محمد عبدالعزيز، حلا مصطفى مرسي، يارا صبري السيد، حبيبة طارق بكتاش، نور عبدالواحد السيد، منى محمد فكري، كاميلا هشام أبوسيف، سلمى منصور المتولي، منار السيد هاني سالم، منة عزت عبدالحميد، جوي عماد عزيز بخيت، ندى عماد عواد رشوان، وأمنية محمود عبدالحميد.



مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا للسيدات



والجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات يتواجد في مجموعة قوية ببطولة أمم أفريقيا للسيدات 2026 المقرر إقامتها في المغرب، تضم كلأً من نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

