مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

جميع المباريات

إعلان

بهدفي تريكة ونهى.. وادي دجلة يقصي الأهلي من كأس مصر للسيدات

كتب : هند عواد

06:22 م 31/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أديرا لاعبة دجلة من مباراة الأهلي
  • عرض 7 صورة
    بسكوتة لاعبة وادي دجلة من مباراة الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    بسكوتة لاعبة وادي دجلة من مباراة الأهلي (2)
  • عرض 7 صورة
    دجلة والأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    أميرة تريكة لاعبة وادي دجلة من مباراة الأهلي
  • عرض 7 صورة
    دجلة والأهلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقصى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، الأهلي (حامل اللقب) من كأس مصر، بعد الفوز عليها بثنائية في مباراة نصف النهائي.

الأهلي يودع كأس مصر

فاز وادي دجلة على الأهلي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في نصف نهائي كأس مصر، وتقدمت أميرة تريكة بهدف لدجلة، قبل أن تعادل الفلسطينية أحلام نصر "لولو" النتيجة للأهلي، وفي الشوط الثاني سجلت نهى السيد هدف فوز دجلة.

وكان الأهلي توج بالنسخة السابقة من كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة في النهائي، بهدف نظيف سجلته أشرقت عادل.

موعد نهائي كأس مصر للسيدات

يضرب وادي دجلة موعدا مع مسار في نهائي كأس مصر، وذلك بعد فوز الأخير على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي.

ويقام نهائي كأس مصر 2025-2026، يوم الجمعة 7 مايو المقبل 2026، بين وادي دجلة ومسار.

الأهلي وادي دجلة كأس مصر للسيدات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

