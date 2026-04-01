ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية 2007

كتب : هند عواد

05:46 م 01/04/2026
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (7)
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (2)
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (3)
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (5)
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (1)
    ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة الجمهورية (4)

توج فريق مواليد 2007 بالنادي الأهلي بقيادة وائل السيد، ببطولة الجمهورية للسيدات، عقب الفوز على ناشئات بالم هيلز، في النهائي.

الأهلي بطلا لبطولة الجمهورية 2007

فاز الأهلي على بالم هيلز، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في إياب نهائي بطولة الجمهورية مواليد 2007، وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق أشرقت عادل، كاميليا الديب ولوجين مدحت.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على بالم هيلز بنتيجة 3-1، وجاءت الأهداف عن طريق حبيبة عصام هدفين وكاميليا الديب هدف.

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2007، حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من بطولة الجمهورية، بعد فوزه على رع، بنتيجة 10-0، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني.

وتصدر الأهلي مجموعته في المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية، برصيد 47 نقطة، من النتائج التالية:

الفوز على سموحة بنتيجة 7-0

الفوز على المقاولون العرب 7-1

الفوز على القنطرة البيضاء 8-0

الفوز على إنبي 3-0

الفوز على الطيران 11-0

الفوز على طلائع الجيش 3-0

الفوز على المطرية 13-0

التعادل مع وادي دجلة 1-1

الفوز على رع 4-0

الفوز على سموحة 7-0

الفوز على المقاولون العرب 3-0

الفوز على إنبي 1-0

الفوز على الطيران 5-0

الفوز على طلائع الجيش 3-1

الفوز على المطرية 7-0

التعادل مع وادي دجلة 1-1

الفوز على رع بنتيجة 10-0

