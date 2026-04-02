هجوم صاروخي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن.. فيديو

كتب : وكالات

08:12 م 02/04/2026

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي من ثلاث جهات في وقت واحد، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة أنصار الله في اليمن "الحوثيين".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إنه تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضه.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى إطلاق إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من اليمن يستهدف ديمونة جنوبي إسرائيل، وعلى معظم المدن الإسرائيلية.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في البحر الميت والقدس إثر إطلاق صاروخي من اليمن.

وفي الوقت ذاته، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام شمال إسرائيل عقب رصد صواريخ من لبنان.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل ومناطق بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من إيران.

