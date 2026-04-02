أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الخميس، أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي من ثلاث جهات في وقت واحد، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة أنصار الله في اليمن "الحوثيين".

תיעוד: נפילה בעיר במרכז בעקבות השיגור מאיראן



צילום: @drgilitamir pic.twitter.com/W3SeOts7VG — כאן חדשות (@kann_news) April 2, 2026

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إنه تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضه.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى إطلاق إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من اليمن يستهدف ديمونة جنوبي إسرائيل، وعلى معظم المدن الإسرائيلية.

הערכה בצה"ל: חיזבאללה מנהל "כלכלת חימושים" כדי למשוך את המלחמה חודשים ארוכיםhttps://t.co/tkZt56DRxA@OrHeller pic.twitter.com/jdD5BNzayT — חדשות 13 (@newsisrael13) April 2, 2026

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في البحر الميت والقدس إثر إطلاق صاروخي من اليمن.

وفي الوقت ذاته، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام شمال إسرائيل عقب رصد صواريخ من لبنان.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في كرميئيل ومناطق بالجليل الأعلى إثر رصد صواريخ من إيران.