بعد إقصاء الأهلي.. تفاصيل نهائي كأس مصر للسيدات - مستند
كتب : هند عواد
دجلة والأهلي (2)
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، بعد حسم طرفي النهائي.
الأهلي يودع كأس مصر
ودع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، كأس مصر، بالهزيمة من وادي دجلة 2-1 في نصف النهائي.
ومن جانبه، تأهل مسار متصدر الدوري المصري للسيدات حاليا، إلى النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1.
موعد نهائي كأس مصر للسيدات
يقام نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، يوم الجمعة 8 مايو المقبل، على أن يتم تحدد الملعب والتوقيت لاحقا.
وحدد الاتحاد المصري تعليمات اللقاء كالآتي:
1- إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز
2- النادي المذكور أولا يرتدى الزي الأصلي والآخر يرتدي الزي الاحتياطي مخالفا تماما للزي الأصلي والنادي المذكور أولا مسئول أيضا عن كرات المباراة.
3- على النادي المذكور أولا اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة.
4- النادي المذكور أولا ملزم بصرف بدلات السادة حكام المباراة.
