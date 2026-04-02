مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

بعد إقصاء الأهلي.. تفاصيل نهائي كأس مصر للسيدات - مستند

كتب : هند عواد

06:00 ص 02/04/2026

دجلة والأهلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، بعد حسم طرفي النهائي.

الأهلي يودع كأس مصر

ودع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، كأس مصر، بالهزيمة من وادي دجلة 2-1 في نصف النهائي.

ومن جانبه، تأهل مسار متصدر الدوري المصري للسيدات حاليا، إلى النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1.

موعد نهائي كأس مصر للسيدات

يقام نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، يوم الجمعة 8 مايو المقبل، على أن يتم تحدد الملعب والتوقيت لاحقا.

وحدد الاتحاد المصري تعليمات اللقاء كالآتي:

1- إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز

2- النادي المذكور أولا يرتدى الزي الأصلي والآخر يرتدي الزي الاحتياطي مخالفا تماما للزي الأصلي والنادي المذكور أولا مسئول أيضا عن كرات المباراة.

3- على النادي المذكور أولا اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة.

4- النادي المذكور أولا ملزم بصرف بدلات السادة حكام المباراة.

اقرأ أيضًا:

الأهلي نهائي كأس مصر للسيدات وادي دجلة مسار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
إعلان

إعلان

