بعد إقصاء الأهلي.. تفاصيل نهائي كأس مصر للسيدات - مستند

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، بعد حسم طرفي النهائي.

الأهلي يودع كأس مصر

ودع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، كأس مصر، بالهزيمة من وادي دجلة 2-1 في نصف النهائي.

ومن جانبه، تأهل مسار متصدر الدوري المصري للسيدات حاليا، إلى النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1.

موعد نهائي كأس مصر للسيدات

يقام نهائي كأس مصر للسيدات 2025-2026، يوم الجمعة 8 مايو المقبل، على أن يتم تحدد الملعب والتوقيت لاحقا.

وحدد الاتحاد المصري تعليمات اللقاء كالآتي:

1- إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز

2- النادي المذكور أولا يرتدى الزي الأصلي والآخر يرتدي الزي الاحتياطي مخالفا تماما للزي الأصلي والنادي المذكور أولا مسئول أيضا عن كرات المباراة.

3- على النادي المذكور أولا اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية للمباراة.

4- النادي المذكور أولا ملزم بصرف بدلات السادة حكام المباراة.

تحكيم مصري لقمة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في نصف نهائي الكونفدرالية

تعديل مواعيد الدوري المصري للسيدات بسبب المنتخب وطني – مستند



