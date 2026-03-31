مٌنع عبدالله الكردي مدرب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، من حضور مباراة الأهلي ووادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر.

وادي دجلة يقصي الأهلي من كأس مصر

أقصى وادي دجلة بقيادة المدير الفني أحمد رمضان، الأهلي من كأس مصر، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في نصف النهائي.

منع مدرب الزمالك من حضور مباراة الأهلي ووادي دجلة

أعلن عبدالله الكردي منعه من دخول مباراة الأهلي ودجلة، المقامة على ملعب الأول، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منعي من دخول مباراة الأهلي و وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر هي واحدة من أكثر الحاجات التي تدل على عدم السعي في تطور الكرة النسائية".

وأضاف: "بجانب تطاول فرد الأمن فقط لعلمه بعملي في نادي الزمالك، برغم دخول جميع الأندية والأجهزة الفنية، شكراً للتقدير والاحترام بين الناديين".

وأوضح الكردي تفاصيل الواقعة، قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع دخل المباراة وفرد الأمن عندما علم أنني مدرب الزمالك قال لي: "الزمالك وعايز تدخل.. مستحيل"، وبعدها أخبرني بالمغادرة لأنني مستحيل أن أدخل".

وأضاف مدرب الزمالك: "وأخبرني أن مدير أمن النادي الأهلي "فرع مدينة نصر" رفض لأنني قلت إنني تبع الزمالك، المباراة المقبلة لنا ضد الأهلي في الدوري ومن الطبيعي حضوري".

