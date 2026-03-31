مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

- -
20:30

أوروجواي

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

جميع المباريات

"بسبب انتمائه".. منع مدرب سيدات الزمالك من حضور مباراة الأهلي ووادي دجلة

كتب : هند عواد

05:51 م 31/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبدالله الكردي مدرب الزمالك (3)
  • عرض 3 صورة
    عبدالله الكردي مدرب الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مٌنع عبدالله الكردي مدرب الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، من حضور مباراة الأهلي ووادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر.

وادي دجلة يقصي الأهلي من كأس مصر

أقصى وادي دجلة بقيادة المدير الفني أحمد رمضان، الأهلي من كأس مصر، بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في نصف النهائي.

منع مدرب الزمالك من حضور مباراة الأهلي ووادي دجلة

أعلن عبدالله الكردي منعه من دخول مباراة الأهلي ودجلة، المقامة على ملعب الأول، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منعي من دخول مباراة الأهلي و وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر هي واحدة من أكثر الحاجات التي تدل على عدم السعي في تطور الكرة النسائية".

وأضاف: "بجانب تطاول فرد الأمن فقط لعلمه بعملي في نادي الزمالك، برغم دخول جميع الأندية والأجهزة الفنية، شكراً للتقدير والاحترام بين الناديين".

وأوضح الكردي تفاصيل الواقعة، قائلا في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجميع دخل المباراة وفرد الأمن عندما علم أنني مدرب الزمالك قال لي: "الزمالك وعايز تدخل.. مستحيل"، وبعدها أخبرني بالمغادرة لأنني مستحيل أن أدخل".

وأضاف مدرب الزمالك: "وأخبرني أن مدير أمن النادي الأهلي "فرع مدينة نصر" رفض لأنني قلت إنني تبع الزمالك، المباراة المقبلة لنا ضد الأهلي في الدوري ومن الطبيعي حضوري".

اقرأ أيضًا:

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح

إنفانتينو يحسمها.. هل تشارك إيران في كأس العالم 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك كأس مصر للسيدات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
زووم

إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
شئون عربية و دولية

"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
زووم

أخبار

المزيد

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
رسمياً.. تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا الأربعاء بسبب حالة الطقس
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
من 5 نقاط.. الصين وباكستان تضعان خارطة لإنهاء حرب إيران