تعديل مواعيد الدوري المصري للسيدات بسبب المنتخب الوطني – مستند

كتب : هند عواد

04:20 م 01/04/2026 تعديل في 05:15 م

أميرة تريكة لاعبة وادي دجلة من مباراة الأهلي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل جدول مباريات الدوري المصري للسيدات، بسبب منتخب مصر الأول للسيدات.

معسكر منتخب مصر للسيدات

يقيم منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة محمد كمال، معسكرا في السعودية، خلال الفترة من 12 أبريل حتى 19 من نفس الشهر، يتخلله وديتين أمام المنتخب السعودي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات في المغرب، خلال الفترة من 25 يوليو إلى 16 أغسطس 2026.

تعديل مواعيد الدوري المصري للسيدات

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية، بتقديم مواعيد مباريات الجولة 27 لمدة 48 ساعة، لتقام يوم 8 أبريل بدلا من يوم 10 من نفس الشهر، وتقام الجولة 28 يومي 23 و 24 بدلا من يومي 17 و18.

وتقام مباريات الجولة 29 يوم 28 أبريل، فيما تقام الجولة 30 والأخيرة بالموسم يوم 3 مايو.

الأهلي الدوري المصري للسيدات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية للسيدات

