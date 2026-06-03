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للمرة الـ17.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

08:42 م 03/06/2026 تعديل في 08:45 م
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تلقي نادي الزمالك صدمة جديدة مساء اليوم الأربعاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة ضده.

وتواجد إسم نادي الزمالك في آخر تحديث للاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية الموقع عليها عقوبات إيقاف قيد.

وتعد هذه العقوبة هي الـ17 حتى الآن الموقعة ضد النادي، بعدما نجح في تسوية قضيتين مؤخرًا.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفاصيل القضية والمتسبب فيها، سواء بتأخر مستحقات أحد اللاعبين أو المدربين السابقين.

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