مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مدرب ولفسبيرجر النمساوي يكشف الفارق بين الكرة النسائية في مصر وأوروبا

كتب : هند عواد

09:01 ص 28/03/2026
    مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي (6)
    مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي (3)
    مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي (5)
    مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي (2)
    مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي (1)

كشف مروان الشافعي مدرب سيدات ولفسبيرجر النمساوي، الفارق بين كرة القدم النسائية في مصر وأوروبا وما يحتاجه الدوري المصري للسيدات.

وقال مروان الشافعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "في مصر مؤخرًا الكرة النسائية بدأت في التطور بشكل واضح، لكن الفرق الكبير بين أوروبا ومصر هو في تباين المستويات. في أوروبا وبالتحديد فى النمسا أغلب الفرق متقاربة والمنافسة قوية طول الموسم، بينما في مصر ممكن تلاحظ تباين كبير بين 3-4 فرق وباقي الدوري".

وأضاف: "أيضا البنية التحتية في أوروبا قوية، والجداول منتظمة، والبطولات منظمة بشكل احترافي، وهذا يساعد المدربين على العمل بشكل أفضل. مصر تمتلك مواهب كبيرة وقاعدة لاعبات واسعة، لكن أقل في البنية التحتية، انتظام الجداول".

واختتم مروان الشافعي: "نحتاج لتطوير البنية التحتية وتنظيم مواعيد المسابقات، وأيضا وجود مسابقات متنوعة بعيدًا عن الدوري المصري ودوري الدرجة الثانية، مثل مسابقات إقليمية أو قريبة من ظروف اللاعبات".

