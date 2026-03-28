مدرب ولفسبيرجر النمساوي يكشف الفارق بين الكرة النسائية في مصر وأوروبا

قرار جديد من فيفا يخص كرة القدم النسائية العالمية.. ما هو؟

بعد 10 أهداف من الأهلي.. انسحاب جديد في الدوري المصري للسيدات

كشف مروان الشافعي مدرب سيدات ولفسبيرجر النمساوي، الفارق بين كرة القدم النسائية في مصر وأوروبا وما يحتاجه الدوري المصري للسيدات.

مدرب ولفسبيرجر يكشف الفارق بين مصر وأوروبا

وقال مروان الشافعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "في مصر مؤخرًا الكرة النسائية بدأت في التطور بشكل واضح، لكن الفرق الكبير بين أوروبا ومصر هو في تباين المستويات. في أوروبا وبالتحديد فى النمسا أغلب الفرق متقاربة والمنافسة قوية طول الموسم، بينما في مصر ممكن تلاحظ تباين كبير بين 3-4 فرق وباقي الدوري".

وأضاف: "أيضا البنية التحتية في أوروبا قوية، والجداول منتظمة، والبطولات منظمة بشكل احترافي، وهذا يساعد المدربين على العمل بشكل أفضل. مصر تمتلك مواهب كبيرة وقاعدة لاعبات واسعة، لكن أقل في البنية التحتية، انتظام الجداول".

واختتم مروان الشافعي: "نحتاج لتطوير البنية التحتية وتنظيم مواعيد المسابقات، وأيضا وجود مسابقات متنوعة بعيدًا عن الدوري المصري ودوري الدرجة الثانية، مثل مسابقات إقليمية أو قريبة من ظروف اللاعبات".

اقرأ أيضًا:

من الهندسة المعمارية لـ البوندسليجا.. مصراوي يحاور مروان الشافعي مدرب ولفسبيرجر النمساوي



