بعد تعثر مسار.. موقف الأهلي في ترتيب الدوري المصري للسيدات

تقلص الفارق بين الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ومسار متصدر جدول الترتيب، بعد تعثر الأخير في الجولة 23.

وادي دجلة يمنح الأهلي هدية ثمينة

تعادل وادي دجلة مع مسار، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات.

وراتفع رصيد مسار إلى النقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وحصد مسار 65 نقطة من 21 فوز، وتعادلين فقط، ولم يتعرض لأي هزيمة منذ بداية الموسم، وجاء التعادل أمام الأهلي 2-2 ودجلة 0-0.

موقف الأهلي في الدوري المصري للسيدات

يحتاج الأهلي للفوز في جميع المباريات المتبقية أمام كل من، الطيران، ساك، الزمالك، بيراميدز، إنبي، وادي دجلة ومودرن سبورت، كما يحتاج لتعثر مسار في مباراة، للمنافسة على اللقب.

ويتبقى لمسار المباريات التالية، المقاولون العرب، مودرن سبورت، زد، بالم هيلز، الطيران، اتحاد بسيون وساك.

اقرأ أيضًا:

