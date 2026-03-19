الدوري الأوروبي

ميتييلاند

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري التركي

بشكتاش

- -
19:00

قاسم باشا

إعلان

بعد تعثر مسار.. موقف الأهلي في ترتيب الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

08:00 ص 19/03/2026

سيدات الأهلي يكتسحن المقاولون العرب برباعية في الد

تقلص الفارق بين الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ومسار متصدر جدول الترتيب، بعد تعثر الأخير في الجولة 23.

وادي دجلة يمنح الأهلي هدية ثمينة

تعادل وادي دجلة مع مسار، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات.

وراتفع رصيد مسار إلى النقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وحصد مسار 65 نقطة من 21 فوز، وتعادلين فقط، ولم يتعرض لأي هزيمة منذ بداية الموسم، وجاء التعادل أمام الأهلي 2-2 ودجلة 0-0.

موقف الأهلي في الدوري المصري للسيدات

يحتاج الأهلي للفوز في جميع المباريات المتبقية أمام كل من، الطيران، ساك، الزمالك، بيراميدز، إنبي، وادي دجلة ومودرن سبورت، كما يحتاج لتعثر مسار في مباراة، للمنافسة على اللقب.

ويتبقى لمسار المباريات التالية، المقاولون العرب، مودرن سبورت، زد، بالم هيلز، الطيران، اتحاد بسيون وساك.

الأهلي الدوري المصري للسيدات مسار

فيديو قد يعجبك



في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
بعد غياب.. الونش يدعم الزمالك في موقعة الكونفدرالية
فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
إعلان

